ليلة سورية لفنون الإنشاد الديني بقبة الغوري الجمعة المقبلة

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء الجمعة المقبلة، ليلة سورية لفنون الإنشاد الديني، حيث تقدم فرقة المنشد عبد الحليم عجم مجموعة من قصائد كبار شعراء الصوفية.

كما يستضيف يت السحيمي (بشارع المعز)، ليلة جديدة من ليالى "الأراجوز وخيال الظل"، وبقصر الأمير طاز يقدم كورال القصر أمسية طربية متميزة يقدمها شباب وبنات منطقة الخليفة تحت إشراف الفنانة هبة رمضان.

وتقدم الفنانة رحمة محجوب للأطفال ورشة حكى جديدة بعنوان "حكايات شهرزاد" بمركز إبداع الطفل (بيت العينى).