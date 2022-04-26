وزيرة الدفاع الألمانية: مؤتمر رامشتاين أهم إشارة تضامن مع أوكرانيا

أشادت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت بالمؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا الذي عُقِد في قاعدة الجيش الأمريكي الجوية بمدينة رامشتاين الألمانية اليوم الثلاثاء، ووصفته بأنه أهم إشارة تضامن مع أوكرانيا.

وفي أعقاب المؤتمر الذي حضره مشاركون من نحو 40 دولة، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" نحن وحلفاؤنا شريك موثوق إلى جانب أوكرانيا".

وأضافت لامبرشت أنه تم خلال الاجتماع تحديد احتياجات أوكرانيا من أجل دعمها بالأسلحة بالتنسيق مع الدول المعنية مشيرة إلى أن ما وعدت به ألمانيا من توريد دبابات جيبارد المضادة للطائرات يعد "إسهاما مهما للغاية" لتأمين المجال الجوي فوق أوكرانيا.

وتابعت لامبرشت أن المؤتمر كان أيضا بمثابة "إشارة البدء" لدعم متوسط وطويل المدى وقالت إن "أفضل ضمانة أمنية لأوكرانيا هي وجود قوات مسلحة جيدة التدريب والتجهيز".

في الوقت نفسه، أكدت لامبرشت على ضرورة مراعاة ألا يصبح حلف شمال الأطلسي (ناتو) وألمانيا طرفا في الحرب "فهذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة"، وقالت إن عدد الأسلحة المسلمة ليس هو العامل الحاسم الوحيد في ذلك.