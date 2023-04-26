حزب الإصلاح والنهضة: تكاتف مؤسسات الدولة لإجلاء المصريين من السودان ملحمة كبرى

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه مع بداية اشتعال الأزمة في السودان، كان هناك تحركًا سريعًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تشكيل خلية أزمة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة «اكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن عملية إجلاء الرعايا المصريين كانت شديدة التعقيد، نظرًا للصراع الدائر على الأراضي السودانية، بالإضافة إلى وجود جنود يتدربون هناك والشركات المصرية والطلبة المصريين.

وأكد أن سرعة التحرك من قبل الرئيس السيسي وخلية الأزمة التي تكاتفت فيها كل مؤسسات الدولة، ليس أمرًا سهلًا، ودليل على قدرة مصر في إدارة الملفات الكبيرة والصعبة.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة ودور المخابرات المصرية والداخلية بمثابة ملحمة كبرى تعبر عن فخر مصري وحضور مصر وبقوة في الإقليم وكذلك خبرتها الدولية جعلتها من أوائل الدول التي أخلت رعايا في ظل تعذر دول كبرى من إجلاء مواطنيها.

وشدد على قدرة السياسة الخارجية المصرية بالتعامل المخابراتي في الأزمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تترك أبنائها.

يذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه استمرارًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الثلاثاء، 25 أبريل الجاري، إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا.

وأكد أنه جارى العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.