وزير الخارجية الإيراني: لدينا أفكار ومبادرات لتحسين الوضع في لبنان

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تستمرّ ليومين.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قال «عبداللهيان»، في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى المطار، مساء الأربعاء: «لدينا أفكار ومبادرات لتحسين الوضع في لبنان سنطرحها ونتشاور حولها مع المسئولين اللبنانيين».

ويلتقي وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته، عددًا من المسئولين اللبنانيين.

وسيلتقي الوزير الإيراني الخميس، بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، في يناير الماضي، حيث التقى خلال زيارته وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وأكد خلال اللقاء أن «بلاده لا تتدخل بحال من الأحوال في شئون لبنان وندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجا للفراغ».