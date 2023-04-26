تحسن صحة برلسكوني بعد أسابيع من علاجه بالمستشفى

ذكر الأطباء المعالجون لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكوني أن صحته تتحسن، بسبب علاجه في مستشفى "سان رفائيلي" في ميلانو.

وأضاف أطباؤه اليوم الأربعاء، أن برلسكوني (86 عاما) في "حالة مستقرة" وتحدثوا عن "تعافي أفضل ومقنع لوظائف أعضائه".

ولم تكن هناك أي معلومات بشأن خروجه المحتمل من المستشفى.

وتم إدخال برلسكوني إلى مستشفى سان رفائيلي في ميلانو في بداية أبريل، وهو يعاني من سرطان الدم المزمن وعولج أيضا من الالتهاب الرئوي.

وشغل السياسي الشعبوي اليميني منصب رئيس الوزراء الإيطالي أربع مرات على فترات مختلفة بين عامي 1994 و2011.

وكان برلسكوني في حالة صحية سيئة لسنوات. وفي نهاية عام 2020، على سبيل المثال، أصيب بفيروس كورونا والالتهاب الرئوي، وفي السنوات السابقة كان لا بد من نقله إلى المستشفى بسبب التهاب في المسالك البولية. وفي عام 2016، خضع لعملية جراحية في القلب.