الأهلي يتوجه لمعلب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، والذي يستضيف مران الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة ڤيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في المغرب، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم السبت القادم.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.