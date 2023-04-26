 سفير مصر بالكونغو الديمقراطية يبحث سبل تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الكونجولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير مصر بالكونغو الديمقراطية يبحث سبل تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الكونجولي


نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 6:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 6:44 م

التقى السفير هشام عبد السلام المقود، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع Jean-Pierre Bemba نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكونجولي، بحضور ملحق الدفاع المصري بكينشاسا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

هذا، وقد أبرز السفير المصري تطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في مختلفة المجالات وخاصة في المجال العسكري، مستعرضاً أهم الدورات التدريبية المقدمة للجانب الكونجولي في عدد من المجالات العسكرية المختلفة، مع التأكيد على استمرار التعاون العسكري بين البلدين.

وأثنى من جانبه الوزير الكونجولي على العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، معرباً عن تقديره لما تقدمه مصر للجانب الكونجولي في المجال العسكري، وتطلعه لتكثيف هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

 


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