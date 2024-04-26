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حزب الله يعلن قصف موقعين عسكريين شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 10:58 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 10:58 م

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية مساء يوم الجمعة قصف موقعين عسكريين في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ.

وقالت الجماعة إن القصف استهدف موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وأضافت أن القصف جاء "ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا الاغتيال الجبان على طريق ‏السريرة".

في الوقت نفسه، نعت الجماعة الإسلامية في بيان نشره حزب الله اثنين من عناصرها هما مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف اللذين قتلا في غارة إسرائيلية استهدفتهما في البقاع الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل القيادي في الجماعة الإسلامية، مصعب خلف، والذي قال إنه قام بتنسيق وتنفيذ العديد من العمليات المسلحة ضد إسرائيل.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي من جهة، وجماعة حزب الله وفصائل مسلحة أخرى في لبنان من جهة أخرى القصف عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأعلن الجيش اليوم مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته جراء هجوم صاروخي من جنوب لبنان على شمال إسرائيل الليلة الماضية.

وأشار في بيان إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أهدافا تابعة لجماعة حزب الله في منطقة شبعا بجنوب لبنان، ومن بينها مخزن أسلحة ومنصة إطلاق.

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