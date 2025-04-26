نهائي كأس الملك يُقام في موعده رغم أزمة ريال مدريد مع الحكام

تأكد إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد مساء السبت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية، رغم التهديدات الأخيرة من النادي الملكي بعدم خوض اللقاء، على خلفية أزمة حادة مع التحكيم الإسباني.

وكان تدخل المجلس الأعلى للرياضة (CSD) حاسمًا في نزع فتيل الأزمة، بعدما أقنع ريال مدريد بعدم الانسحاب، إثر تصريحات مثيرة للجدل نُسبت إلى الحكم دي بورجوس بنجويتشيا وحكم الفيديو جونزاليس فويرتس، أظهرت تأثرهما بهجمات "ريال مدريد تي في" ضد منظومة التحكيم، ما اعتبره النادي تهديدًا لحياد المباراة.

رد فعل ريال مدريد جاء سريعًا، حيث قام بإلغاء المؤتمر الصحفي والتدريب الرسمي، كما قاطع العشاء الرسمي مع الاتحاد الإسباني، وطالب بتغيير طاقم التحكيم، وهو ما قوبل بالرفض.

ورغم كل ذلك، أكد النادي في بيان رسمي أنه لم يخطط فعليًا للانسحاب، لكنه يطالب بمحاسبة واضحة للمسؤولين عن التجاوزات في حقه.

في المقابل، لم يصدر عن برشلونة أي تعليق رسمي، واكتفى بالاستعداد للمباراة كالمعتاد، مبتعدًا عن دائرة الجدل المتصاعد.