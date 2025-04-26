مدرب المغرب للشباب: مصر بها ملاعب ذات جودة عالية

أعرب محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 عامًا عن سعادته باستضافة مصر لبطولة كأس إفريقيا للشباب، خلال الفترة من 27 إبريل الجاري إلى 18 مايو القادم.

وقال محمد وهبي في تصريحات رسمية: "نحن سعداء جدًا بالعودة للعب في مصر، فهو البلد الذي يستقبلنا دائمًا بحفاوة كبيرة، بعد المرة الأخيرة التي فزنا فيها بالبطولة".

وأضاف المدرب المغربي: "مصر مكان نقدّره كثيرًا، حيث تتوفر به الظروف الجيدة للغاية، وكذلك الملاعب ذات جودة عالية".

وأتم محمد وهبي تصريحاته قائلًا: "من الصحيح أنه مقارنة بساحل العاج، سيكون هناك رطوبة أقل، وهذا أمر مهم جدًا لنتمكن من اللعب بكل طاقتنا".

ويتواجد منتخب المغرب تحت 20 عامًا في المجموعة الثانية ببطولة كأس إفريقيا للشباب مع منتخبات كينيا وتونس ونيجيريا.