أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ توجيهات الرئاسة بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى تتضمن 20 إجراء موضحا أن تناغم المجموعة الوزراية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نخو تهيئة استثمارية جاذبة

يتضمن الـ 20 اجراء الآتي:

1- نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا



2- وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة



3- تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى



4- آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة



5- آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية



6- السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات



7- تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين



8- مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا



9- منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية



10- التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية



11- تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه



12- النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها



13- وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين



14- تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا



15- تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية



16- إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد



17 - توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط



18 - جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام



19- تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين



20- أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية