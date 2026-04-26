يواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ199 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، عبر عمليات نسف وتفجير تستهدف منازل ومنشآت سكنية، بالتوازي مع غارات وهجمات أوقعت شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، استشهد 3 فلسطينيين، الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط دوار الكويت ومسجد السقا في بلدة المغراقة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن الضحايا سقطوا إثر استهداف تجمع للنازحين جنوب شرقي المدينة، إضافة إلى شهيدين في قصف بطائرة مسيّرة استهدف تجمعًا مدنيًا في المنطقة ذاتها.

وذكرت مصادر محلية أن شهيدي دوار الكويت هما محمد زياد الأشقر ومحمد رياض الأشقر، فيما استشهد محمود صالح جابر جراء استهداف مماثل في منطقة المغراقة وسط القطاع.

وفي خان يونس، استشهدت النازحة هدى العطار (40 عامًا) برصاص قوات الاحتلال جنوب المدينة، بينما أعلنت مصادر طبية استشهاد رامي رمزي غبن، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف سابق على حي الشيخ رضوان شمالي غزة.

كما أفادت مصادر طبية، صباح اليوم، أن شهيدين وصلا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، إثر استهدافهم ليلة أمس، من قبل قوات الاحتلال، على مفترق «نتساريم»، وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، واصل جيش الاحتلال عمليات التجريف والنسف التي طالت مباني ومنشآت مدنية، بينها مرافق تعليمية في جنوب خان يونس، إلى جانب قصف بحري وجوي استهدف مناطق غرب وشرق القطاع.

وأطلقت مروحية إسرائيلية، الأحد، نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج، فيما ألقت طائرة مسيّرة قنبلة شمالي المخيم، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف شمال شرقي البريج فجرًا.