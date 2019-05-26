اليمين المتطرف في فرنسا يتصدر نتائج التصويت في الانتخابات الأوروبية أمام حزب الرئيس ماكرون

تقدم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الأحد، نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا بعد حصوله على نسبة 23,2 % من إجمالي الأصوات، يليه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي حصل على نسبة 21,9% بحسب تقديرات أولية.

وكشف استطلاعان أجريا لدى الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبن تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا التي جرت الأحد، وذلك بنسبة 23,2 %، متقدما على حزب ماكرون الذي حصل على نسبة 21,9 % من الأصوات، في نتائج ستشكل إذا تأكدت خيبة لماكرون المؤيد للوحدة الأوروبية.

وأعطى استطلاعان أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا "التجمع الوطني ما بين24 و24,2 % من الأصوات، يليه التحالف الوسطي لماكرون بنسبة تراوح بين22,5 و23%، فيما نال حزب الخضر ما بين12 و12,7%متخطيا النسبة التي ح ققها في انتخابات 2014 حين نال8,9 %، بحسب وكالة الصحاقة الفرنسية.

من جهته، أعلن البرلمان الأوروبي الاحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي "الأكبر في عشرين عاما" وتقدر ب51 % بالنسبة إلى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان، جوم داش أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تراوح بين 49 و52 %.