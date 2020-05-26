الملايين من العاملين بالمجال الطبي يطالبون قادة مجموعة العشرين بالتركيز على الصحة العامة

(د ب أ)

وقع أكثر من 40 مليون شخص من العاملين بالمجال الطبي في 90 دولة على رسالة إلى قادة مجموعة العشرين تطالب بأن تكون الصحة العامة محورية للتعافي الاقتصادي من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية اليوم الثلاثاء أن ملايين الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين بالمجال الطبي من 90 دولة مختلفة، أضافوا أسمائهم إلى الرسالة التي تدعو إلى جعل الصحة العامة أحد اعتبارات التعافي الرئيسية.

وطالب الموقعون على الرسالة قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم بمنح الأولوية في قمتهم المقبلة للاستثمار في الهواء النظيف والمياه واستقرار المناخ.

ومن المقرر أن تنعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في الرياض خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى مساء الاثنين خمسة ملايين و578 ألفا و493 شخصا، بينما بلغت الوفيات 347 ألفا و400 شخص، حسب موقع وورلد ميترز.