الحكومة البريطانية تخفف من قيود مكافحة فيروس كورونا

(د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن المملكة المتحدة ستسمح لكل متاجر التجزئة للسلع غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 15 حزيران/ يونيو المقبل ، حسبما افادت وكالة أنباء بلومبرج.

وسيُسمح للمتاجر التي تبيع الملابس أو الأثاث أو الإلكترونيات أو الكتب ، فضلاً عن دور المزادات والخياطين بتقديم خدماتهم مرة أخرى اعتبارًا من 15 حزيران/ يونيو. ويمكن إعادة فتح الأسواق بالمناطق المفتوحة اعتبارًا من أول حزيران/يونيو.

وقال جونسون إن مباني البيع بالتجزئة يجب أن تكون مؤمنة ضد فيروس كورونا.

وفي 23 آذار/ مارس ، أغلق جونسون جميع المتاجر التي لا تخدم الاحتياجات الأساسية في إطار الجهود المبذولة لاحتواء جائحة الفيروس المميت. وظلت محلات السوبر ماركت والصيدليات مفتوحة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن بالفعل يوم الأحد أن المدارس في إنجلترا ستفتح مرة أخرى لفصول معينة اعتبارًا من حزيران/ يونيو المقبل.

وتعد بريطانيا هي البلد الذي يضم أكبر عدد من الضحايا من فيروس كوفيد 19 في أوروبا. وقال جونسون مساء الاثنين ، إنه تم تسجيل 36914 حالة وفاة حتى الآن. ويعتقد أن هناك أيضًا عددًا كبيرًا من حالات الوفاة غير المبلغ عنها.



