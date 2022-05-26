 توقعات بتراجع إنتاج النفط الروسي لـ 500 مليون طن في 2022 - بوابة الشروق
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توقعات بتراجع إنتاج النفط الروسي لـ 500 مليون طن في 2022

د ب أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 11:33 ص

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن إنتاج بلاده من النفط قد يتراجع لما يتراوح بين 480 و500 مليون طن في عام 2022 ، مقابل 524 مليون طن في عام 2021.

وأوضح، في حديث للصحفيين، أن الحكومة تتوقع تعافيا تدريجيا للإنتاج بعد تراجعه في أبريل الماضي بنحو مليون برميل في اليوم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"أعتقد أن التراجع سيكون أقل بكثير. فقد كان الانخفاض اليومي أكثر من مليون برميل خلال شهر واحد فقط. وبالتالي، أعتقد أن الفترة التالية ستشهد تعافيا، والتراجع سيكون من 524 مليون طن العام الماضي إلى ربما 480-500 مليون طن هذا العام".

ولفت إلى أن هذه التقديرات هي تقديرات للفترة الراهنة، و"ربما يتغير كل شيء بناء على الوضع".

ووفقا لتاس، فقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي لروسيا من النفط ومكثفات الغاز 398ر1 مليون طن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من مايو الجاري، بارتفاع بـ1.7% مقارنة بشهر أبريل.


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