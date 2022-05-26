ليتوانيا تحث الناتو على مضاعفة قواتها في البلطيق

أكد وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يحتاج إلى مضاعفة حجم قواته في دول البلطيق 3 مرات أكثر بعد التدخل الروسي في أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية- في حديثه اليوم الخميس، لموقع "ذا ناشيونال"- إنه يحث التحالف على نشر أعداد كبيرة من الدبابات والمدفعية والدفاعات الجوية في بلاده لردع أي غزو، مضيفا أنه خلال قمة الناتو في مدريد الشهر المقبل، سوف تقدم الدول الواقعة على خط المواجهة لروسيا "مبررات ومقترحات" للحلف لزيادة وجوده بشكل كبير على الجناح الشرقي.

ودعا لاندسبيرجيس إلى زيادة كبيرة في قوات الناتو المتمركزة في ليتوانيا، بحيث تصل إلى قوة اللواء، قائلا:" لا يوجد حاليًا سوى كتيبة واحدة من القوات الألمانية وعدد قليل من الجنود الأمريكيين".

ودعا لاندسبيرجيس الناتو إلى تعزيز قواته إلى لواء قوامه حوالي 3000 جندي، موضحا :" في الوقت الحالي، روسيا منغمسة تماما في تدخلها العسكري في أوكرانيا، وهو أمر لا يسير على ما يرام، لكنني أعتقد أنها ستبدأ في المستقبل القريب في فعل شيء ما في بلدان أخرى".

وتابع بقوله: "نود أيضًا أن نرى المزيد من قوات الحلفاء متمركزة بشكل دائم في ليتوانيا، جنبًا إلى جنب مع المعدات التي سيتم استخدامها للدفاع".