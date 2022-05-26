سول: عازمون على إرسال دفعة ثالثة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الحنوبية مون هونغ-شيك، عزم بلاده على إرسال دفعة ثالثة من المعداث العسكرية غير الفتاكة إلى أوكرانيا؛ لدعمها في الحرب ضد روسيا.

وقال المتحدث - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونيهاب"، اليوم الخميس - إن الحكومة الكورية الجنوبية سترسل الدفعة الثالثة من المعدات العسكرية التي تشمل أقنعة الغاز والعلب الخاصة بها ضمن الدفعة الثالثة من الإمدادات الإنسانية التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.5 مليار وون (1.18 مليون دولار) وذلك خلال الشهر المقبل.

وأوضح أن الحكومة الكورية ستتشاور مع دول معنية؛ لضمان إمكانية وصول المعدات إلى أوكرانيا في وقت مبكر.

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قدمت دفعتين من المعدات العسكرية غير الفتاكة بما فيها السترات الواقية من الرصاص والوجبات الجاهزة للأكل والإمدادات الطبية وغيرها في مارس وأبريل، ولا تزال الحكومة الكورية الجنوبية حذرة بشأن توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا، قائلة: "إن هناك حاجة إلى مراجعة حذرة".