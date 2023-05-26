أوكرانيا تدعو موزمبيق للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، موزمبيق للانضمام إلى تنفيذ صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك خلال أول زيارة يجريها كوليبا إلى الجمهورية في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأفادت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأوكرانية، حسبما نقلته وكالة أنباء يوكرنفور الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، استقبل رئيس الدبلوماسية الأوكرانية في مابوتو، وأجرى كوليبا محادثات مع نظيرته الموزمبيقية فيرونيكا ماكامو.

وقال كوليبا: "زيارتي إلى موزمبيق لها ثلاث مهام رئيسية، أولا: إرساء أساس سياسي لتنمية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا، ثانيًا: مناقشة تنفيذ صيغة السلام للرئيس فولوديمير زيلينسكي، والثالثًا: تطوير المجالات الواعدة عن التعاون الاقتصادي".

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني عن امتنانه للجانب الموزمبيقي لمنحه موافقته الرسمية على افتتاح السفارة الأوكرانية لدى مابوتو، مؤكدًا أن افتتاح السفارة في سياق أوسع نطاقًا يهدف لنهضة العلاقات الأوكرانية-الأفريقية.

وأطلع كوليبا محاوريه بالتفصيل عن الوضع على خط المواجهة وجهود قوات الدفاع الأوكرانية لصد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها روسيا وتحرير الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا.

وأكد أنه "لا يوجد بلد آخر في العالم يسعى إلى السلام أكثر من أوكرانيا"، لافتًا إلى أن زيلينسكي اقترح في العام الماضي صيغة السلام، وهي خطة من 10 نقاط ستساعد في إقامة سلام عادل ودائم في أوكرانيا وتعزيز الأمن العالمي".

ودعا موزمبيق - لا سيما بصفتها دولة تشغل حاليًا مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في 2023-2024 - للانضمام إلى تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية، قائلاً إن مثل هذه الخطوة ستكون مساهمة كبيرة في حماية مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

كما أثار رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية قضية ضمان الأمن الغذائي في إفريقيا، ولا سيما مبادرة حبوب البحر الأسود، قائلاً: "على الرغم من الوضع الصعب في أوكرانيا على خلفية الحرب الروسية، فإننا نظل ضامنا موثوقًا للأمن الغذائي في العالم وفي القارة الأفريقية على وجه الخصوص".

وأفاد كوليبا بأن أوكرانيا مستعدة لإدراج موزمبيق في قائمة البلدان التي تتلقى الحبوب الأوكرانية كجزء من مبادرة زيلينسكي الإنسانية "حبوب من أوكرانيا" من أجل دعم الأمن الغذائي لموزمبيق.

وفي الوقت نفسه، شدد على عدم جواز تسليح روسيا للغذاء، مضيفًا: "ليس لروسيا الحق في تعريض حياة الملايين من الناس في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم للخطر من أجل مصالحها السياسية".

وأكد ضرورة أن تتوقف موسكو على الفور عن عرقلة عمل مبادرة حبوب البحر الأسود وإلغاء حظر الوصول إلى جميع الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود حتى تصل المنتجات الزراعية والسلع الأوكرانية الأخرى إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

من جانبه، أعرب الجانب الموزمبيقي عن تضامنه مع أوكرانيا على خلفية الحرب التي شنتها روسيا، وأيد اقتراح كوليبا بعقد منتدى أعمال تحت رعاية وزارتي الخارجية بمشاركة شركات أوكرانية وموزمبيقية من أجل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التجارة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والمستحضرات الصيدلانية.

ويقوم وزير خارجية أوكرانيا بجولة في إفريقيا للترويج لصيغة السلام التي وضعها طرحها زيلينسكي وفتح آفاق جديدة للبلاد.