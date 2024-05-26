جانتس يقدم إلى الحكومة الإسرائيلية مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر

قدم الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، مقترحًا لقرار تشكيل لجنة تحقيق بأحداث «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر.

وبحسب ما نشرته وكالة «معًا» الفلسطينية، سيتم التحقيق في جميع الأحداث التي سبقت الحرب، وصنع القرار على المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي، وكذلك السلوك خلال الحرب نفسها.

والأسبوع الماضي، هدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بالاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم تتم الموافقة على خطة لغزة ما بعد الحرب بحلول 8 يونيو المقبل.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن «أقلية صغيرة سيطرت على قرار إسرائيل وتقود البلاد إلى المجهول»، متهماً بعض السياسيين الإسرائيليين بالتفكير في مستقبلهم فقط، ما يعني أن «هناك حاجة لتغيير فوري».

ووضع جانتس في خطابه 6 أهداف للعمل عليها قبل الثامن من يونيو؛ وهي إعادة المختطفين، وتقويض حكم حركة «حماس»، ونزع السلاح من قطاع غزة، وإقامة ائتلاف أوروبي - عربي لإدارة القطاع لا يشمل «حماس» ولا السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة محمود عباس، وإعادة سكان الشمال، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش.