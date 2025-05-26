أوكرانيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم روسي بالمسيرات حتى الآن

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين أنها تعرضت الليلة الماضية لهجوم روسي بعدد غير مسبوق من المسيرات.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في التصدي لهجوم جوي روسي هائل، حيث أسقطت 9 صواريخ كروز من طراز "كيه إتش-101" و288 من أصل 355 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما جويا بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا، خلال الليل، حيث أطلقت 9 صواريخ كروز من طراز "كيه إتش-101" من قاذفات استراتيجية من طراز "تو-95 إم إس" في منطقة ساراتوف، و355 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وميلروفو وكورسك وأوريل وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية وتشودا بشبه جزيرة القرم المتنازع عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه "أكبر عدد من الطائرات المسيرة ضد مدننا ومجتمعاتنا منذ بداية الحرب الشاملة" منذ أكثر من 3 سنوات.

وكتب زيلينسكي على موقع "إكس" قائلا: "الليلة الثالثة على التوالي من الإرهاب الروسي... بوتين يظهر مدى احتقاره للعالم - العالم الذي يبذل جهدا أكبر من أجل /الحوار/ معه بدلا من ممارسة ضغط حقيقي". وأضاف "الزيادة في الضربات الروسية يجب أن تواجهها زيادة في العقوبات".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، قامت بإسقاط 96 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، و148 طائرة مسيرة أوكرانية إجمالا، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال البيان "في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو الجاري، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 96 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك و16 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك و9 فوق أراضي مقاطعة تولا و8 فوق أراضي مقاطعة أوريول"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، و5 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 فوق أراضي مقاطعة إيفانوفو، واثنتين فوق أراضي مقاطعة ريازان، واثنتين فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من أراضي مقاطعة ياروسلافل وجمهورية تتارستان.

وتابع البيان "في المجمل، خلال الغارات الممتدة من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو الجاري حتى الساعة 8:00 بتوقيت موسكو يوم 26 مايو الجاري، تم إسقاط 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.