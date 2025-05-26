مسئول إسرائيلي: لا يمكن لأي حكومة مسئولة أن تقبل مقترح حماس بوقف إطلاق النار

أفاد مسئول إسرائيلي، بأنه لا يمكن لأي حكومة مسئولة أن تقبل مقترح حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار.

جاء ذلك بحسب نبأ أوردته وكالة رويترز، في خضم معلومات متسارعة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت مصادر قد قالت لقناة الجزيرة، إن حركة حماس والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف توصلا في الدوحة لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.

وأضافت المصادر أن الصيغة تشمل وقفا لإطلاق النار ٦٠ يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين.

وأوضحت أنه يتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الستين.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضمن حسب الاتفاق وقف إطلاق النار خلال 60 يوما وانسحابا إسرائيليا وفق اتفاق يناير الماضي.

ولفتت إلى أن الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء ٦٠ يومًا مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك.