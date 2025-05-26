الأمم المتحدة: المساعدات الضئيلة التي تدخل إلى غزة لن تمنع حدوث المجاعة

قالت الأمم المتحدة إن المساعدات "الضئيلة" التي تدخل إلى غزة لن تمنع المجاعة في القطاع، مشيرة إلى أن حجم المساعدات غير كاف على الإطلاق.

وأضافت الأمم المتحدة في تقرير، الاثنين: "بعد عطلة نهاية أسبوع دامية أخرى من الهجمات الإسرائيلية على غزة، شددت فرق الإغاثة مجدداً على أن الكمية الضئيلة من الإمدادات التي يُسمح بدخولها إلى القطاع المنكوب لن تكون كافية لمنع المجاعة"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وشددت الأمم المتحدة على أن المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها لأول مرة منذ أوائل مارس هي "محاولة غير حقيقية" لمعالجة الأزمة المتفاقمة في القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، اتهمت وزارة الداخلية في غزة إسرائيل بأنها تتخذ من آلية مزمعة لتوزيع المساعدات غطاء للقيام بعمل أمني استخباري في القطاع، وحذرت من أنها تشكل تهديداً مباشراً لعمل المنظمات الدولية.