شركة بريك مينينج كورب الكندية تعارض محاولة حكومة مالي السيطرة على منجم لولو جونكوتو للذهب

أعلنت شركة التعدين الكندية بريك مينينج كورب، اليوم الاثنين، رفضها لمحاولة حكومة مالي السيطرة على مجمع تعدين لولو جونكوتو لتعدين الذهب المملوك لها في مالي، قبل صدور حكم القضاء المالي بشأن النزاع بين الشركة والحكومة المالية يوم 2 يونيو المقبل، بعد الطلب الرسمي الذي قدمته الشركة للمحكمة يوم 22 مايو الحالي.

كانت الحكومة المالية قد قدمت طلبها الأول إلى المحكمة في 8 مايو، بهدف الحصول على حق الإدارة المؤقتة للمنجم. وتقول شركة بريك أنه لا يوجد سبب قانوني أو عملي لكي تتولى الحكومة إدارة العمليات اليومية.

يأتي هذا النزاع في الوقت الذي احتجزت فيه الحكومة المالية العديد من موظفي شركة بريك لأكثر من 5 أشهر ومنعت صادرات الذهب من الموقع. ورغم هذه التحديات، تواصل شركة بريك دعم عمالها من خلال دفع الأجور والحفاظ على العمليات الشهرية، على الرغم من تعليق أنشطة التعدين.

وقالت شركة بريك، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة ليس لها أساس قانوني، وتنتهك حقوقها، وتتعارض مع ممارسات الأعمال العادلة، وتصر الشركة على أن الحكومات والمستثمرين على المدى الطويل يجب أن يعملوا معًا باحترام ووفقا للعدالة القانونية.