فرنسا تدين اقتحام إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى: استفزاز غير مقبول

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دانت فرنسا، اليوم الاثنين، دخول الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن ما حدث انتهاك للوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، واستفزاز جديد غير مقبول، وفق وكالةة فرانس برس.

ودعت الخارجية الفرنسية، الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس.

واقتحم إيتمار بن غفير المسجد الأقصى رفقة عدد من أعضاء الحكومة والكنيست ومجموعة من المستوطنين.

ووصل بن غفير الاثنين إلى باحات المسجد الأقصى ضمن فعاليات إحياء ما يعرف بــ"يوم القدس" وذكرى ضم إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967.

ومن المقرر أن تُنظم اليوم ما تسمى بمسيرة الأعلام التي تنطلق من القدس الغربية عبر البلدة القديمة والحي الإسلامي وصولا لحائط البراق.

وانتشر عناصر الشرطة الإسرائيلية في أنحاء القدس الشرقية، على وقع دوي الحرب المدمرة في قطاع غزة.