قلل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، من شأن واقعة دفع زوجته بريجيت لوجهه عند وصول الزوجين إلى فيتنام لبدء جولة في جنوب شرق آسيا.

وفي مقطع مصور، ظهرت بريجيت ماكرون وهي تدفع وجه زوجها بيديها قبل نزوله من طائرة الرئاسة في وقت متأخر أمس الأحد، مما جعله يتراجع إلى الوراء قبل أن يتدارك الأمر ويلوح للكاميرات قبل النزول من على سلم الطائرة.

وظلت بريجيت مختبئة للحظات داخل الطائرة، مما حجب أي رؤية للغة جسدها. ثم نزل ماكرون وبريجيت المتزوجان منذ 2007 معا على الدرج.

وقال ماكرون للصحفيين في هانوي "كنت أتشاحن، أو بالأحرى أمزح مع زوجتي". وأضاف "هذا لا شيء".

وحذر من أن هذه ليست المرة الأولى في الأسابيع القليلة الماضية التي يتم فيها تغيير حقيقة محتوى مقاطع فيديو له من قبل أشخاص وصفهم بأنهم "مجانين".

واستشهد ماكرون بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره وهو يزيل شيئا أبيض مجعدا من على طاولة في قطار خلال زيارة إلى أوكرانيا. وأشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، دون تقديم دليل، إلى أن الجسم هو كيس من الكوكايين. وقال ماكرون إنه كان منديلا ورقيا واتهم مكتبه أعداء فرنسا بنشر أخبار كاذبة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول من الإليزيه "كانت لحظة استرخاء الرئيس وزوجته للمرة الأخيرة بالضحك قبل بدء الرحلة".

وأضاف المسؤول "كانت لحظة تقارب".

وتأتي زيارة ماكرون إلى فيتنام، وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في وقت يهدف فيه إلى تعزيز نفوذ فرنسا في مستعمرتها السابقة.