إصابة جديدة تهدد مشاركة نيمار مع البرازيل في كأس العالم

تسيطر حالة من الغموض على موقف النجم البرازيلي نيمار، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعد تجدد معاناته من إصابة عضلية في الساق خلال الفترة الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية برازيلية أن الإصابة التي تم تشخيصها مبدئيًا على أنها وذمة عضلية بسيطة، قد تكون أكثر تعقيدًا، ما يثير الشكوك حول جاهزية قائد منتخب البرازيل للمشاركة في المباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع نيمار لفحوصات طبية شاملة داخل مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من أجل تحديد حجم الإصابة ووضع البرنامج العلاجي المناسب قبل انطلاق منافسات المونديال.

وتشير التقارير إلى احتمالية غياب نيمار عن المباراتين الوديتين أمام بنما ومصر، ضمن استعدادات منتخب البرازيل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن ينضم نيمار إلى معسكر منتخب البرازيل خلال الساعات المقبلة، على أن يحسم الجهاز الطبي موقفه النهائي من المشاركة في البرنامج التحضيري، وسط تخوفات من تفاقم الإصابة قبل البطولة العالمية.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب البرازيل في استعادة نيمار كامل جاهزيته، باعتباره أحد أهم عناصر الفريق في رحلة البحث عن التتويج باللقب السادس في تاريخ السامبا.