عمدة بودابست المدعوم من أوربان يواجه المعارضة في انتخابات رئيسية

تواجه المعارضة في المجر عمدة العاصمة بودابست المدعوم من الحكومة في الانتخابات المحلية التي يأمل فيها معارضو رئيس الوزراء فيكتور أوربان في وقف سلسلة انتصارات رئيس الوزراء المتعصب.

وتعهدت أحزاب المعارضة المنقسمة بأن تتحالف في الانتخابات المحلية التي تنعقد في أكتوبر بعدما منيت بثالث هزيمة متتالية في الانتخابات العامة العام الماضي، في محاولة لاكتساب زخم سياسي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2022، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر منظمون أن جيرجلي كاراكسونى مرشح الحزب الاشتراكي الذي انهزم العام الماضي في سباق الفوز بمنصب رئيس الوزراء فاز بأغلبية الأصوات في انتخابات أولية في بودابست، وفقا لما ذكره منظمون اليوم الأربعاء. يشار إلى أن النتيجة ليست ملزمة قانونًا، لكن أحزاب المعارضة تعهدت بدعم الفائز.

وعاد أوربان إلى السلطة عام 2010 من خلال الفوز بأغلبية دستورية في البرلمان ثم الفوز باكتساح في الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وشمل ذلك بودابست، التي تخضع للحكم اليميني لأول مرة.