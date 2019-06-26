المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين بينهم مسعفون في إدلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل سبعة مدنيين بغارات شنتها طائرات تابعة للنظام السوري على مناطق عدة، بينها أطراف مدينة إدلب.

وكشف المرصد السوري - ومقره لندن في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء - أيضًا عن مقتل مسعفين من "الخوذ البيضاء"، أي الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة على أطراف مدينة شيخون، جراء استهداف لسيارة إسعاف كانا داخلها مع عدد من زملائهما.

وتخضع محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية منذ سبتمبر لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يستكمل تنفيذه.

وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع موسكو بشأن إدلب.

وتتعرض المنطقة حيث يقيم نحو ثلاثة ملايين شخص منذ نحو شهرين لتصعيد في القصف، يترافق مع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي.

ومنذ بدء التصعيد، أصبحت مدن وبلدات في المنطقة شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف والمعارك، وكشفت الأمم المتحدة فرار نحو 330 ألف شخص منذ مطلع مايو من منازلهم.