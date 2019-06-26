مقتل 8 أشخاص في قصف جوي للقوات السورية على إدلب



أعلنت المعارضة السورية، مقتل 8 أشخاص بينهم متطوع في الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، جراء قصف الطائرات الحربية السورية والروسية محافظة إدلب.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن "طائرات حربية روسية وسورية شنت اليوم أكثر من 25 غارة، استهدفت مدينة معرة النعمان وبلدات الحامدية والركايا وكفرسجنة وقرى حزارين وربع الجوز وبسيدا وسكيك بريف إدلب الجنوبي".

وأشار المصدر إلى سقوط أكثر من 8 قتلى بينهم متطوع في الدفاع المدني وإصابة أكثر من 30 شخصا أغلبهم نساء وأطفال، وإحداث دمار كبير في المناطق التي تعرضت للقصف.

من جانبه، قال الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، النقيب ناجي مصطفى لـ(د. ب. أ): "استهدفت فصائل المعارضة بشكل مباشر اجتماع غرفة العمليات المشتركة للقوات الروسية والسورية، بحضور قياديين كبار في معسكر بريديج في ريف حماة الشمالي".

وأكد مصطفى أن فصائل المعارضة قصفت بصواريخ من نوع جراد مواقع للفيلق الخامس التابع للقوات الروسية في قرية كرناز، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى واندلاع النيران في 3 سيارات تابعة للقوات الروسية.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للحكومة السورية إن "طفلة قتلت في سقوط قذائف على بلدة كرناز بريف حماة مصدرها المجموعات المسلحة، إضافة إلى سقوط قذائف صاروخية على قريتي الشيخ حديد وبريديح بريف حماة الشمالي".

وفي ريف حلب الشمالي، قتل جندي تركي وأصيب 3 آخرون في استهداف قاعدة "كيمار" العسكرية التركية بريف حلب الشمالي بعدد من الصواريخ.

وقال قيادي في جيش شهداء الشرقية التابع للجيش السوري الحر، رفض ذكر اسمه، لـ(د. ب. أ): "قتل جندي تركي وأصيب 3 آخرون في إطلاق عناصر من الوحدات الكردية قذائف صاروخية على قاعدة كيمار في ناحية شران بريف عفرين بريف حلب الشمالي".