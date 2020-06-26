 وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عددا من المساجد قبل إعادة افتتاحها غدا - بوابة الشروق
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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عددا من المساجد قبل إعادة افتتاحها غدا

محافظة الاسكندرية - ارشيفية
محافظة الاسكندرية - ارشيفية
هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 5:49 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 5:49 م
أجرى وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، محمد خشبة، جولة تفقدية لمتابعة عمليات تجهيز المساجد استعدادا لفتحها غدا السبت، ورافقه في هذه الجولة قيادات المديرية، مطالبا رواد المساجد بأن يكونوا على قدر المسؤولية ويحافظوا على أنفسهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تمر أزمة كورونا.

وتفقد خشبة، عددا من المساجد على رأسها مسجد سيدي أبي العباس المرسي، ومسجد الإمام البوصيري ومسجد شرق المدينة وغيرها من المساجد كما تابع مع مديري الإدارات التجهيزات والإعدادات التي يقوم بها الأئمة والعمال لتهيئة المساجد لعمارها.

وأعرب عن سعادته الغامرة بما رآه من جهود مبذولة من كل منتسبي الأوقاف في إعداد بيوت الله لاستقبال عمارها.

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