 اليونان تسجل 12 ألفا و82 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 12 ألفا و82 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 9:10 ص

سجلت اليونان 12 ألفا و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و607 آلاف و580، والوفيات إلى 30 ألفا و162.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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