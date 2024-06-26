شوبير يحدد «الثلاثي الكبير» لمنتخب مصر الأولمبي في باريس

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كشف الإعلامي أحمد شوبير أسماء اللاعبين الكبار الثلاثة، المنضمين لصفوف منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس>

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: إدارة نادي طرابزون التركي رفضت انضمام محمود حسن تريزيجيه لصفوف منتخب مصر الأولمبي وهذا حق أصيل للنادي التركي وغيره من الأندية الأخرى لأن مباريات أولمبياد باريس لا تقع ضمن الأجندة الدولية ولكنها مباريات دولية.

وأوضح شوبير أن منتخب فرنسا منظم الأولمبياد سبق وطلب من كليان مبابي المشاركة مع الديوك الفرنسية في الأولمبياد ولكن إدارة نادي ريال مدريد رفضت لتعارض المواعيد مع استعدادات الفريق للموسم الجديد وهو ما لم يعترض عليه مبابي.

أضاف شوبير أن ميكالي المدير الفي لمنتخب مصر الأولمبي استقر على أربعة أسماء في مراكز مختلفة، هم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي وأحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الزمالك وحارس مرمى وسيكون من النادي الأهلي.

وتابع شوبير الأولوية عند ميكالي في المنتخب الأولمبي ضم حارس مرمى وسيكون من النادي الأهلي، كما أن المدير الفني استقر بشكل قاطع على ضم محمد عبد المنعم.

وأوضح أحمد شوبير أن فرصة إنضمام امام عاشور أكبر من زيزو ولكن الأخير موجود ضمن المرشحين الأقوياء للانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس القادمة.