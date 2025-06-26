أبو عبيدة: جنائز وجثث جنود الجيش الإسرائيلي ستصبح حدثا دائما طالما استمر العدوان ضد شعبنا

قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة "جنائز وجثث جنود الجيش الإسرائيلي ستصبح حدثا دائما طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا".





وجاء في تغريدات نشرها أبو عبيدة عبر صفحته على "تلغرام": "مجاهدونا يقدمون نماذج فريدة في البطولة والإقدام.. والكمائن الأخيرة هي صور حية للتاريخ تثبت أن مجاهدي شعبنا هم أكثر مقاتلي الحرية شجاعة وفدائية في العصر الحديث".

وأضاف: "جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثا دائما بإذن الله طالما استمر عدوان الاحتلال وحربه المجرمة ضد شعبنا".

وتابع المتحدث العسكري باسم "القسام": "حكومة العدو تخدع جمهورها وتتجاهل الاعتراف بأنها تلقي بجنودها في وحل غزة من أجل أهداف سياسية وهمية".

وتأتي تغريدات أبو عبيدة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل 7 جنود في صفوفه جراء انفجار عبوة ناسفة "زرعها مسلحون في ناقلة جند مدرعة بخان يونس".

وفي بيانها حول هذه العملية، قالت "القسام": "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام عصر أمس الثلاثاء من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" تم وضعها داخل قمرة القيادة مما أدى إلى احتراق الناقلة وطاقمها بشكل كامل، وبعدها استهدف مجاهدونا ناقلة جند صهيونية أخرى بعبوة "العمل الفدائي" وذلك بالقرب من مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر لعدة ساعات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان والمواجهة مع إيران 879 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.