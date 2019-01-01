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ذكر متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن إيران أطلقت سراح تسعة من أفراد طاقم هندي مكون من 12 شخصا من السفينة "إم.تي.رياح" التي ترفع علم بنما، والتي تم احتجازها في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، رافيش كومار أن أفراد الطاقم الذين تم إطلاق سراحهم سيكونون في طريقهم إلى الهند قريبا.

ومازال هناك 21 بحارا هنديا على متن سفينتين يحتجزهما خفر السواحل الإيراني: ثلاثة على متن السفينة /إم.تي رياح/ و18 آخرين على متن السفينة ستينا امبيرو التي ترفع علم بريطانيا.

وأضاف أن الهند تعمل مع السلطات الإيرانية لإطلاق سراحهم.

واعلنت إيران أنها قد احتجزت في مضيق هرمز السفينة "إم.تي رياح" متهمة إياها بتهريب وقود.