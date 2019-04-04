نتنياهو: سيكون للجيش دور محوري في جهود السيطرة على كورونا

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأنه سيكون هناك دور محوري للجيش في جهود السيطرة على جائحة كورونا.

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "تضرب الموجة الثانية من جائحة الكورونا كل أنحاء العالم، وكذلك إسرائيل، نحن نواصل العمل جاهدين على كبح تفشي الجائحة".

وأضاف: "في نهاية الأسبوع الماضي قمنا بتعيين البروفيسور روني جامزو في منصب منسق الكورونا الوطني، على أن يقدم البروفيسور جامزو في وقت لاحق من هذا الأسبوع خطة تُعنى بقطع سلاسل انتشار العدوى، حيث سيلعب الجيش دورا محوريا في هذه المهمة بالغة الأهمية".

وشدد نتنياهو في الوقت نفسه على أنه "لا توجد حلول سحرية"، داعيا الجميع إلى الالتزام "بالمسؤولية الشخصية"، لافتا إلى أن "التغلب على هذه الجائحة يستلزم وضع كمامات، والحفاظ على المسافة الشخصية ومنع حالات التجمهر".

تأتي تصريحات نتنياهو غداة مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على طريقة تعامل حكومته مع الجائحة.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة، إلا أنها عادت وسارعت برفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت اليوم الأحد بأن جامزو سينقل مهمة التقصي الوبائي في حالات الإصابة بكورونا من وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع، وهو ما يعارضه مسؤولو وزارة الصحة.