أحد سكان عقار الشربتلي بالزمالك: مش هندخل العمارة غير لما تكون آمنة

قال المهندس هشام، أحد سكان عقار الشربتلي بالزمالك، إن في العاشرة والنصف صباحًا تلقى مكالمات هاتفية من الأمن وعمال جراج العمارة يطالبون فيها السكان بالإخلاء الفوري للعمارة، مشيرًا إلى أنه حدث شرخ كبير في العامود المجاور لسفارة البحرين وهبوط أرضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbcمصر»، مساء الأحد، أن الحكومة والجهات الأمنية اتخذت رد فعل سريع جراء حدوث الأزمة، متسائلًا: «احنا مع الدولة، لكن ليه يتعمل محطة مترو في شارع حسن صبري؟».

واستطرد: «نطالب بألا يتم إهانتنا ويتم أخذ تصرف آمن»، متابعًا: «مش هندخل العمارة غير لما تكون آمنة».

وأخلت أجهزة محافظة القاهرة «عمارة الشربتلى» بمنطقة الزمالك، وذلك بعد ظهور ميل بها، نتيجة هبوط أرضى أثر على العقار، وهو ما استدعى إخلاء السكان لحين فحص العقار من اللجان المختصة.