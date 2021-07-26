تايوان تُسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل مركز مكافحة الأوبئة المركزية التايواني 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 15 ألفا و582 حالة.

وأفاد المركز، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايوان نيوز" المحلية اليوم الاثنين، بأنه تم خلال نفس الفترة تسجيل صفر وفيات، ليستقر إجمالي حالات الوفيات عند 786 حالة.

كان وزير الصحة التايواني تشن شيه تشونج، قد قال، إن تايوان سُتخفض مستوى التأهب لكوفيد-19 على مستوى البلاد إلى المستوى 2 اعتبارا من غد الثلاثاء لتخفيف إجراءات الوقاية من الأمراض المحلية، لكنها ستظل تحافظ على ضوابط صارمة على الحدود.