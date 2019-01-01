رئيس جنوب أفريقيا يعرب عن ثقته في عودة البلاد إلى مسارها الطبيعي بعد أعمال الشغب

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ألقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا كلمة إلى الشعب مساء اليوم الأحد لطمأنة المواطنين والمجتمع الدولي أن الحكومة تسيطر على البلاد بقوة.

وجاءت الكلمة في نهاية أسبوع تعرضت خلاله جنوب إفريقيا لصدمة إثر تعرض اثنين من أقاليم البلاد لأعمال شغب ونهب وتخريب أسفرت عن مقتل 300 شخص وخسائر بلغت ملايين الدولارات.

وقال رامافوزا إنه لضمان الحفاظ على النظام والاستقرار، وخاصة في الإقليمين المتضررين وهما جوتينج وكوازولو ناتال، ستظل قوات الشرطة والدفاع منتشرة فيهما.

وأوضح "أبقينا على القوات في المناطق التي تعد نقاطا ساخنة محتملة وكذلك البنية التحتية الاقتصادية والحكومية المهمة ومراكز التسوق والمخازن والمصانع".

وتابع أن وحدات مخصصة من وكالات إنفاذ القانون تواصل التحقيقات بهدف "القيام بعلميات اعتقال سريعة ومحاكمات فعالة".

وأضاف أن الحكومة ستعمل من أجل دعم الضحايا وإستعاد ثقة المستثمرين.