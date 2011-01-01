قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه سيتحمل المسؤولية إرضاء لله وللشعب التونسي، معلقًا: «نفذ الصبر بالرغم من التحذير تلو الآخر، ولكن للأسف هناك من في آذانهم وقر لا يسمعون».



وأضاف خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين: «كنت أستطيع في العديد من المناسبات أن أختار أي شخص لتشكيل الحكومة وأعرف مسبقا أنه لن يحظى بثقة الأغلبية، لكني احترمت المؤسسات وكل الأشخاص بنية صادقة تقوم على الصدق والوفاء بالعهود».



ونوه إلى أن الأوضاع في تونس وصلت إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة، فضلًا عن أن هناك من يسعى لتدمير الدولة من الداخل، متابعًا: «استشرى الفساد وصارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومن نهب ثروات الشعب التونسي».



وأوضح الرئيس التونسي أنه آثر احترام المؤسسات كما جاء بها الدستور، مؤكدًا أنه ومازال حتى اليوم متمسك بالنص الدستوري.









وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.