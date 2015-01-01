توقعات بعودة رئيس سريلانكا السابق بعد هروبه بسبب الاحتجاجات العنيفة

من المتوقع أن يعود الرئيس السريلانكي السابق جوتابايا راجاباكسا، إلى بلاده قادما من سنغافورة حيث يقيم منذ ما يقرب من أسبوعين، بعد هروبه بسبب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث دعا المواطنون إلى الإطاحة به، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وكان راجاباكسا محورا لغضب المحتجين الذين حملوه مسؤولية سلسلة من الأزمات التي أدت إلى حدوث انهيار اقتصادي، في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم.

واستقال راجاباكسا في 15 من يوليو بعد وصوله إلى سنغافورة، وصوت نواب البرلمان لصالح حليفه رانيل ويكرمسينج كرئيس جديد للبلاد في الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة باندولا جوناواردينا، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "من المتوقع -على حد علمي- أن يعود للبلاد".

وتعمل الحكومة الجديدة على إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد أن تعطلت بسبب الاضطرابات ونقص الوقود في البلاد.

وطالبت سريلانكا صندوق النقد الدولي ببرنامج إنقاذ، إلا أن الاضطرابات السياسية الأخيرة جعلت من المستحيل إبرام اتفاق.