أليسون بريتين تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن أليسون بريتين ستتولى رئاسة الرابطة، وذلك بعد أن صوتت الأندية بالإجماع لتعيينها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن بريتين ستتولى رئاسة الرابطة من الرئيس المؤقت بيتر ماكورميك مطلع العام المقبل.

وقالت في بيان :" كنت مشجعة كرة قدم منذ أن كنت صغيرة لذلك أنا سعيدة للغاية لتعييني رئيسة للرابطة".

وأضافت :"سأحظى بامتياز حقيقي بأن يكون بوسعي المساعدة في وضع خطط للمستقبل والعمل مع جميع المشاركين في اللعبة لضمان الاستمرارية والنجاح على المدى الطويل".

وستتنحى بريتين /57 عاما/ من منصبها كرئيس تنفيذي لمجموعة (وايتبريد)، للتركيز في منصبها الجديد في كرة القدم.