تسجيل 98 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسى للصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 98 إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19 ، منها 37 في قانسو و32 في قوانشي و16 في سيشوان.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 770 شخصا حاملين للفيروس بدون أعراض في 13 منطقة على مستوى الأقاليم يوم الاثنين.

وقالت اللجنة إن 118 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الإثنين من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 221 ألفا و 914 حالة.

ولم يشهد يوم الإثنين أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.