السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15»، أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط، ومصرع طاقمها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 إس إيه)، أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية، بخميس مشيط.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، أشار العميد المالكي، إلى مقتل طاقم الطائرة المكون من فردين، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها؛ لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.