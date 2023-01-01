 السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط ومصرع طاقمها - بوابة الشروق
الجمعة 28 يوليه 2023 8:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟

النتـائـج تصويت

السعودية: سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط ومصرع طاقمها

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 7:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 7:55 م

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15»، أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط، ومصرع طاقمها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 إس إيه)، أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية، بخميس مشيط.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، أشار العميد المالكي، إلى مقتل طاقم الطائرة المكون من فردين، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم العميد المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها؛ لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك