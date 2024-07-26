سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة الجنايات في الكويت يوم الخميس ببراءة النائب السابق حسين القلاف في قضية أمن دولة.



وسبق للمحكمة أن واجهت القلاف بالتهم المنسوبة إليه والتي أنكرها.

وأكد النائب السابق أنه لم يقصد أمير البلاد بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر في مواقع التواصل وتطبيق "واتس آب"».

وكانت النيابة العامة قد قررت في 11 يوليو حبس حسين القلاف 21 يوما وإحالته للسجن المركزي بعد أن وجهت له تهمة "الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة"، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر محرم الحالي.

وأوضح وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حينها أن سبب رفضه إقامة الخيم خارج الحسينيات هو الحفاظ على رواد الحسينيات.