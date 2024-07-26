4 غارات أمريكية بريطانية تستهدف جزيرة كمران بالحديدة

أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين في خبر عاجل عبر "تليجرام" أن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 4 غارات جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة".

وكمران هي أكبر الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، وتتبع إداريا محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.