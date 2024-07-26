 سرايا القدس: قصفنا عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية - بوابة الشروق
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سرايا القدس: قصفنا عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

وكالات
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 5:38 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 5:38 م

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.
وفي وقت سابق، أفادت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتمركزين في محيط بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
كما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات للجنود الإسرائيليين على طول خط الإمداد في محور نتساريم.
وبحسب وكالة "سما" الفلسطينية، استشهدت امرأتان وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في قصف منزل سكني ببلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.
كما تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء بالقرب من مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.
وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق بشن الاحتلال الإسرائيلي لغارات مكثفة على مناطق في مدينة غزة والمناطق الشرقية من خان يونس جنوب القطاع.

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