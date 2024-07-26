دراسة: عصير البنجر أفضل علاج طبيعي للضغط

يشتهر عصير البنجر بفوائده المضادة لأمراض القلب على اختلافها، وفي ذلك كشفت دراسة حديثة قدرته على ضبط ضغط الدم الذي يعد أحد الأمراض المزمنة الصعب التغلب عليها.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن فريقاً من جامعة كوين ماري البريطانية أعطى عدداً من مرضى الضغط عصير البنجر لشهر كامل.

قام الفريق لاحقاً بسحب عصير البنجر لمدة نصف شهر لمراقبة الفرق.

وجد الفريق أنه خلال فترة تناول عصير البنجر انخفض ضغط الدم المرتفع لدى المشاركين إلى المعدل الطبيعي، واستمر ذلك طوال فترة المواظبة على تناول البنجر.

لاحظ الفريق أنه خلال الأسبوعين اللذين توقف فيهما المشاركون عن تناول عصير البنجر، عاد ضغط الدم إلى الارتفاع مجدداً، تحديداً إلى نفس المستويات السابقة للمرض قبل التجربة، مما يعني وجود علاقة بين عصير البنجر وخفض ضغط الدم.

ورجحت الدراسة أن يكون للنترات الغنية في عصير البنجر دور في ذلك، حيث يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو ملين للأوعية الدموية.

وقد أشارت دراسة سابقة إلى فوائد البنجر ضد الذبحات الصدرية، بينما كشفت أخرى عن وقايته للسيدات من أمراض القلب المرتبطة بفترة انقطاع الطمث.