مدير الإغاثة الطبية في غزة: المستلزمات الصحية لم تصل حتى الآن والقطاع يواجه كارثة إنسانية

حذّر الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، من تدهور خطير في الوضع الصحي داخل القطاع، مؤكدًا أن المستلزمات الطبية العاجلة لم تصل حتى الآن، في ظل ارتفاع كبير في أعداد المصابين وحالات سوء التغذية التي وصلت إلى حد الوفاة.

وقال زقوت، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن النظام الصحي في قطاع غزة يواجه «كارثة حقيقية»، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية المتاحة تتركز حاليًا فقط على إنقاذ الأرواح والتعامل مع الحالات الحرجة التي تصل إلى المستشفيات وهي في وضع صحي شديد الخطورة.

وأشار إلى أن المخزون الطبي المتبقي غير كافٍ لتلبية الاحتياجات، وأن المستلزمات المفترض دخولها عبر مخازن منظمة اليونيسيف لم تُرسل حتى الآن، رغم وعود سابقة بذلك.

وأوضح أن هذه المستلزمات بالغة الأهمية في علاج المصابين، لكنها ما زالت عالقة، ولم يصل إلى غزة سوى 6 شاحنات فقط، وهي كمية لا تغطي سوى جزء بسيط من احتياجات السكان.

ونوه «زقوت» أن التأخير في إدخال المواد الصحية ينذر بعواقب كارثية على حياة المرضى والمصابين، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة التحرك لتقديم الدعم الفوري والعاجل لقطاع غزة.