تهديدات إسرائيلية بالسيطرة على سفينة حنظلة المتجهة إلى غزة ما لم تتراجع عن مسارها

قال مسئولون إسرائيليون، السبت، إن قوات البحرية التابعة للجيش ستسيطر على سفينة "حنظلة" المتجهة إلى قطاع غزة إذا لم تستجب لنداءات التراجع عن مسارها، وذلك في تكرار لسيناريو سابقتها "مادلين" التي جرى اعتراضها في يونيو الماضي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن المسؤولين، دون تسميتهم، أنه "إذا لم توافق السفينة على تغيير مسارها والابتعاد عن شواطئ غزة، فإن وحدة الكوماندوز البحري (شايطيت 13) ستتدخل للسيطرة عليها ونقلها إلى ميناء أسدود".

السفينة "حنظلة" التي أبحرت من إيطاليا قبل أيام وعلى متنها ناشطون أجانب، تقترب اليوم من النقطة التي تم فيها اعتراض سفينة "مادلين" سابقا، بينما يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإمكانية التدخل، وفق الصحيفة ذاتها.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عبر حسابها على منصة إكس مساء السبت، أن مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق سفينتها "حنظلة" المتجهة إلى القطاع.

وقبلها بدقائق، حذرت في منشور آخر من أن جميع أعضاء سفينة "حنظلة" سيدخلون إضرابا مفتوحا عن الطعام في حال تم اعتراض السفينة.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أوردته الصحيفة ولا اللجنة الدولية حتى الساعة 15:15 تغ.

وانقطع الاتصال بالسفينة، مساء الجمعة، قبل أن يُعلن عن استعادته لاحقًا، وسط تحليق طائرات إسرائيلية مسيرة فوقها.

وفجر الجمعة، أعلن تحالف أسطول الحرية عودة الاتصال بالسفينة بعد انقطاع لنحو ساعتين، وأنها تواصل مهمتها، وهي الآن على بعد نحو 349 ميلًا بحريًا من غزة.

تأتي هذه التطورات بعد يومين من طلب قدمته النيابة الإسرائيلية إلى محكمة حيفا لمصادرة سفينة "مادلين" التي حاولت كسر الحصار المفروض على غزة، في يونيو الماضي.

وفي 13 يوليو الجاري، أبحرت "حنظلة" من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.

جدير بالذكر أن سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو القطاع، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 يونيو الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل القطاع، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين بالقطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.

والثلاثاء، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث فلسطينيي غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.